Sorgun Kaymakamı Aydın'dan köy ziyaretleri

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Gedikhasanlı, Çamurlu, Çavuş ve Yazılıtaş köylerini ziyaret etti.

Aydın, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında bilgi aldığını belirtti.

Ziyaretlerde hem muhtarlardan hem de vatandaşlardan köylerin sorunları hakkında bilgi aldıklarını aktaran Aydın, "Onların taleplerini dinledik. Köylerimizin güvenliği ve alınması gereken önlemleri konuştuk. Ayrıca bu köylerimizden okulu olan Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu'na da ziyarette bulunduk. Onların da isteklerini dinledik." ifadelerini kullandı.