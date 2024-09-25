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        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan köy ziyaretleri

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Gedikhasanlı, Çamurlu, Çavuş ve Yazılıtaş köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:31
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        Sorgun Kaymakamı Aydın'dan köy ziyaretleri
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Gedikhasanlı, Çamurlu, Çavuş ve Yazılıtaş köylerini ziyaret etti.

        Aydın, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında bilgi aldığını belirtti.

        Ziyaretlerde hem muhtarlardan hem de vatandaşlardan köylerin sorunları hakkında bilgi aldıklarını aktaran Aydın, "Onların taleplerini dinledik. Köylerimizin güvenliği ve alınması gereken önlemleri konuştuk. Ayrıca bu köylerimizden okulu olan Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu'na da ziyarette bulunduk. Onların da isteklerini dinledik." ifadelerini kullandı.

        Kaymakam Aydın'a, İlçe Jandarma Komutanı Alper Ekmekçioğlu, Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, SYDV Müdürü Yasin Tıraşoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vekili Salih Dişlioğlu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat da eşlik etti.​​​​​​​

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