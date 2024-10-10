Sorgun'da öğrencilere yönelik "Sosyal Sorumluluk Bilinci Projesi" semineri düzenlendi

Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu'nda engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Sosyal Sorumluluk Bilinci Projesi" semineri düzenlendi.

Okulun konferans salonundaki seminere Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, Sorgun Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu konuk olarak katıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 5. sınıfların “Sosyal Sorumluluk Bilinci Projesi" kapsamında engellilere yönelik farkındalık semineri düzenlediklerini söyledi.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir de seminer sonrası yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize, elimizden geldiğince sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz ve engellerimiz hakkında bilgi vermeye çalıştık. Derneğimize yapmış oldukları desteklerinden ve duyarlılıklarından dolayı okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ederiz." dedi.