        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta "Tıbbi Kenevir" çalıştayı düzenlendi

        Yozgat Bozok Üniversitesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde "Tıbbi Kenevir: Bilim Mevzuat ve Klinik Deneyimler Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:50
        Yozgat'ta "Tıbbi Kenevir" çalıştayı düzenlendi
        Yozgat Bozok Üniversitesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde "Tıbbi Kenevir: Bilim Mevzuat ve Klinik Deneyimler Çalıştayı" düzenlendi.

        Üniversitenin Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, tıbbi kenevir alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve güncel bilimsel kanıtlar ele alındı.

        Çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, tıbbi kenevir alanında düzenlenen çalıştayın temel amacının, kanıta dayalı, topluma güven veren ve yerli kapasite üreten bir yol haritası oluşturmak olduğunu söyledi.

        ​​​​​​​Çalıştaydan somut çıktılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Yaşar, bu çıktılar arasında 2026 - 2030 Yozgat Tıbbi Kenevir Yol Haritası, etik ve bilimsel rehber dokümanlar, tarım, analizklinik araştırma protokollerini içeren standart çalışma paketleri ile sağlık, sanayi ve çiftçi birliklerini kapsayan iş birliği protokollerinin yer aldığını belirtti.

        ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde kenevir teması özelinde gerçekleştirilen çalıştayın güzel projelerle sonuçlanması temennisinde bulundu.

        Çalıştayda, uzmanlar tarafından çeşitli başlıklarda sunumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

