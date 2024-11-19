Yozgat'ta depremden hasar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor

Yelten köyünde evlerin kısa süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğinin de bildirildiği açıklamada, "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

Yozgat Valiliği, "Evini Yapana Yardım" kampanyası kapsamında Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binaların yerine yenilerinin inşa edildiğini duyurdu.

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