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        Yozgat'ta depremden hasar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, hasar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:22
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        Yozgat'ta depremden hasar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, hasar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor.

        Yozgat Valiliği, "Evini Yapana Yardım" kampanyası kapsamında Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binaların yerine yenilerinin inşa edildiğini duyurdu.

        Yelten köyünde evlerin kısa süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğinin de bildirildiği açıklamada, "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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