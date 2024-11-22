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        Yozgat'ta jandarma vatandaşları bilgilendiriyor

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde vatandaşı bilgilendirme çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:15
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        Yozgat'ta jandarma vatandaşları bilgilendiriyor
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde vatandaşı bilgilendirme çalışması yapıyor.

        Jandarma trafik ekipleri, Divanlı Mahallesi'nde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çiftçilere, trafikte ölümlü ve yaralamalı kazaları azaltmak, gece görünürlüğünü artırmada reflektörün önemi, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, emniyet kemeri ve hız limitleri hakkında bilgi verdi.

        Eğitim çalışmasının ardından "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

        KOM Şube ekipleri de Yerköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan anne ve anne adaylarına ailenin önemi, aile ilişkileri nasıl olmalı ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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