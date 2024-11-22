Yozgat'ta jandarma vatandaşları bilgilendiriyor

KOM Şube ekipleri de Yerköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan anne ve anne adaylarına ailenin önemi, aile ilişkileri nasıl olmalı ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Jandarma trafik ekipleri, Divanlı Mahallesi'nde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çiftçilere, trafikte ölümlü ve yaralamalı kazaları azaltmak, gece görünürlüğünü artırmada reflektörün önemi, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, emniyet kemeri ve hız limitleri hakkında bilgi verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde vatandaşı bilgilendirme çalışması yapıyor.

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