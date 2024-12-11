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        Sorgun'da çiftçilere 312 milyon 645 bin liralık destek ödemesi yapıldı

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2023 yılı destek ödemeleri kapsamında ilçedeki çiftçilere 312 milyon 645 bin 985 lira ödeme yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:15
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        Sorgun'da çiftçilere 312 milyon 645 bin liralık destek ödemesi yapıldı
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, 2023 yılı destek ödemeleri kapsamında ilçedeki çiftçilere 312 milyon 645 bin 985 lira ödeme yapıldığını belirtti.

        Canbolat, açıklamasında, ödemelerinin 2023 üretim sezonunda hak edilen destekler olduğunu ifade etti.

        Destek miktarlarıyla ilgili bilgi veren Canbolat, şöyle konuştu:

        "Desteklerin içerisinde çiğ süt desteklemesi 481 bin 905 lira, mazot ve gübre desteği 153 milyon 766 bin 915 lira , fark ödemesi 135 milyon 414 bin 102 lira, yem bitkisi yetiştirme desteği 33 bin 16 lira, malak desteklemesi 70 bin lira, dişi manda desteği 120 bin lira, buzağı desteklemesi 6 milyon 927 bin 97 lira, anaç koyun-keçi desteklemesi 2 milyon 66 bin 300 lira, sürü büyütme ve yenileme desteği 667 bin 800 lira, katı organik gübre desteği 1 milyon 301 bin 600 lira, AFAD desteği 500 bin lira, kırmızı et desteklemesi 144 bin lira, sertifikalı tohum 4 milyon 361 bin lira, ekonomik yatırımlar 2 milyon lira, altyapı yatırımları 792 bin 200 lira ve KOP projelerinden de 4 milyon lira olmak üzere toplam 312 milyon 645 bin 985 lira ödeme yaptık."

        Canbolat, üreticilerin bu desteklerden yararlanmaları ve mağdur olmamaları için kayıtlarını zamanında yaptırması gerektiğini kaydetti.​​​​

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