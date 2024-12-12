Yaşlı, engelli ve hastaların kimlik kartları evlerinde yenileniyor

Açıklamada, "Bu sayede, özellikle hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımız uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan, evlerinin rahatlığında işlemleri tamamlanıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımızın yakınları aracılığıyla nüfus müdürlüklerimize başvuruda bulunmaları yeterli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşların kimlik kartı yenileme işleminin evlerinde yapıldığı bildirildi.

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