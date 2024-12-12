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        Yaşlı, engelli ve hastaların kimlik kartları evlerinde yenileniyor

        Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşların kimlik kartı yenileme işleminin evlerinde yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:31
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        Yaşlı, engelli ve hastaların kimlik kartları evlerinde yenileniyor
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        Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşların kimlik kartı yenileme işleminin evlerinde yapıldığı bildirildi.

        Yozgat Valiliğinden ayıplan yazılı açıklamada, "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulaması kapsamında, vatandaşın evlerine giden Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekiplerinin kimlik kartı başvurularını yerinde aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu sayede, özellikle hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımız uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan, evlerinin rahatlığında işlemleri tamamlanıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımızın yakınları aracılığıyla nüfus müdürlüklerimize başvuruda bulunmaları yeterli olacak." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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