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        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:38
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        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kayseri'ye hasta sevk eden R.T. (45) idaresindeki 66 AAC 564 plakalı ambulans, Yozgat-Kayseri kara yolu Sırçalı beldesi mevkisinde, M.T. (48) yönetimindeki 66 DV 976 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kazada otomobil sürücüsü M.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ambulansın taşıdığı hasta ise başka bir ambulansla Kayseri'ye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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