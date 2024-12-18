Bahadın'da kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belde Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kadın İstihdamını Destekleme Merkezinin beldenin üretim üssü olacağını söyledi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belde Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kadın İstihdamını Destekleme Merkezinin beldenin üretim üssü olacağını söyledi.
Eroğlu, kadınların istihdam edilmesi, üretim sağlaması, ekonomik hayata kazandırılması amacıyla açılan merkezin, beldede önemli bir görev üsleneceğini ifade etti.
Merkezin, 2021'de Japonya Büyükelçiliği tarafından yapıldığını anımsatan Eroğlu, "Kadınlarımız 8 aydır burada üretim yapıyor. Mantı ve erişte çeşitleri, kavurga, madımak, ayva ve kayısı reçeli gibi ürünleri üretiyorlar." dedi.
Eroğlu, ürünlerin kargoyla il dışına da gönderildiğini belirterek, "Halkımızdan çok talep var, siparişlere yetişemiyoruz. Kadınlarımız burada çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.