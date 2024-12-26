Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 38 AJB 587 plakalı otomobil, Sarıkaya-Boğazlıyan kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobildeki A.R.B'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü, Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren A.R.B'nin Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda eğitim gördüğü öğrenildi.
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