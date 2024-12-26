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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:16
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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 38 AJB 587 plakalı otomobil, Sarıkaya-Boğazlıyan kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Otomobildeki A.R.B'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü, Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren A.R.B'nin Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda eğitim gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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