Yozgat'ta jandarma komutanı yürüyemeyen köpeğe pazar arabasından yürüteç yaptı

Yozgat'ta, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) arazide buldukları arka ayakları tutmayan sahipsiz köpeğe pazar arabasından yürüteç yaptı.

İlçede sahipsiz hayvanları besleyen Aktan, arazide arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen sahipsiz çoban köpeğini fark etti.

Köpeği HAYDİ ekibiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na getiren Aktan, besledikten sonra yürümesine yardımcı olmak için araştırma yaptı.

Daha sonra köpeğe pazar arabasından yürüteç yaparak çalışmasını kayda alan Aktan, köpeğin arka ayaklarının felçli olduğundan dolayı yürüyemediğini söyledi.

Yaptıkları yürütecin geçici olduğunu anlatan Aktan, köpeği HAYDİ ekiplerince daha güvenli bir ortamda yaşaması için Sorgun ilçesindeki barınağa gönderdiklerini ifade etti.