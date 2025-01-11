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        Yozgat'ta şehit çocuğu için sürpriz doğum günü yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, şehit meslektaşları Ahmet Arslan'ın 5 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:18
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        Yozgat'ta şehit çocuğu için sürpriz doğum günü yapıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, şehit meslektaşları Ahmet Arslan'ın 5 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yaptı.

        Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 23 Aralık 2023'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Arslan'ın 5 yaşına giren kızı Asya Mina'ya sürpriz doğum günü hazırladı.

        Doğum günü pastası alan ekipler, ailenin evine gitti.

        Kapıda pastayla jandarma personelini gören Asya Mina, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

        Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen minik kız, jandarma ekipleri ve ailesiyle doğum gününü kutladı.

        Ziyaret sonrası çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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