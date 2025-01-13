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        Uzmanından çocukların dijital oyun seçimlerinde ailelerin aktif rol alması gerektiği uyarısı

        Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüdai Ateş, çocukların dijital oyun seçiminde ailelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:25
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        Uzmanından çocukların dijital oyun seçimlerinde ailelerin aktif rol alması gerektiği uyarısı
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        Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüdai Ateş, çocukların dijital oyun seçiminde ailelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğini söyledi.

        Ateş, AA muhabirine, yapılan araştırmalarda son yıllarda oyun üretiminin kolaylaştığını ve oyun üreticileri tarafından oyunların milyonlarca kişiye ulaştırıldığına dikkat çekerek, 2023 yılında 14 bin oyunun ilk kez dijital oyun dağıtım platformlarına yüklendiğini ifade etti.

        Oyun üretiminin kolaylaşmasının birçok fırsatı doğurabildiği gibi bazı dezavantajları da beraberinde getirdiğini belirten Ateş, oyun üreticilerinin görsel roman tarzındaki iki boyutlu bazı oyunlara olumsuz her türlü temayı rahatlıkla dahil edebildiğini vurguladı.

        Özellikle kimlik arayışı içerisinde ve duygusal boşlukta olan çocukların internette her türlü oyunla karşılaşabildiğini aktaran Ateş, çocukların oyun seçiminde ailelerin aktif bir şekilde rol alması gerektiğine değindi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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