Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi
Yozgat'ta jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
Yozgat'ta jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüpheli A.M'nin ilçedeki evinde yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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