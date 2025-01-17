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        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:45
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, şüpheli A.M'nin ilçedeki evinde yaptığı aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sikke ve 4 obje ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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