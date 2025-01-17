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        Yozgat Şehir Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik uygulaması devam ediyor

        Yozgat Şehir Hastanesi'nde randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde haftada 2 gün uygulanan mesai dışı poliklinik hizmeti ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:39
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        Yozgat Şehir Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik uygulaması devam ediyor
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        Yozgat Şehir Hastanesi'nde randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde haftada 2 gün uygulanan mesai dışı poliklinik hizmeti ilgi görüyor.

        Hastanede salı ve perşembe günleri 17.00-19.00 saatlerinde KBB, göz, çocuk, ortopedi, fizik tedavi, üroloji, nöroloji, genel cerrahi ve kardiyoloji polikliniklerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

        Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, amaçlarının hastanede randevu sıkıntısı yaşayan hastaların polikliniklere ulaşılabilirliğini sağlamak olduğunu söyledi.

        Kozan, "Mesai dışı poliklinik uygulaması ile vatandaşlarımız hastanemize müracaat ederek muayene olabilecek, ilaçlarını yazdırabilecek ve kontrollerini yaptırabilecekler. Aynı zamanda hekimlerimiz gerekli gördüğü takdirde kan, idrar tahlillerini ve görüntüleme tetkiklerini yaptırabilecekler." dedi.

        Hastaların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden, 182'den ya da hastaneye gelerek sıra alabileceklerini hatırlatan Kozan, mesai dışında poliklinik hizmeti veren hekim ve personele teşekkür etti.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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