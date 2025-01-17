Akbulut, Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti

Tarihi Başçavuşzade Camisini ve bölge yatılı Kur'an kursunu da ziyaret eden Akbulut, hafızlarla bir araya geldi.

Kurstaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Akbulut, İl Müftüsü Ali Gülden'den kurslar hakkında bilgi aldı.

Akbulut, merkez-taşra buluşmaları kapsamında Yozgat İl Müftülüğüne bağlı TOKİ Köy Evi ve Hüzn-i Baba Kur'an kurslarında bulunan çocuklarla bir araya geldi.

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