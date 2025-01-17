Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Akbulut, Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti

        Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akbulut, Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Akbulut, merkez-taşra buluşmaları kapsamında Yozgat İl Müftülüğüne bağlı TOKİ Köy Evi ve Hüzn-i Baba Kur'an kurslarında bulunan çocuklarla bir araya geldi.

        Kurstaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Akbulut, İl Müftüsü Ali Gülden'den kurslar hakkında bilgi aldı.

        Tarihi Başçavuşzade Camisini ve bölge yatılı Kur'an kursunu da ziyaret eden Akbulut, hafızlarla bir araya geldi.

        Akbulut, hafızlığın ve Kur'an-ı Kerimi okuyup anlamanın önemine değindi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Bahadın Belediye Başkanı Eroğlu ve kadınlardan Kaymakam Aydın'a ziyaret
        Bahadın Belediye Başkanı Eroğlu ve kadınlardan Kaymakam Aydın'a ziyaret
        Sorgun'da öğrenciler karnelerini aldı
        Sorgun'da öğrenciler karnelerini aldı
        Yozgat Şehir Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik uygulaması devam ediyor
        Yozgat Şehir Hastanesi'nde mesai dışı poliklinik uygulaması devam ediyor
        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 9 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı