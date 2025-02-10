Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta sosyal gelişimi destekleyen 5 projenin protokolü imzalandı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda, Yozgat'ta uygulanacak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadoludakiler Programı kapsamında 33 milyon lira bütçeli 5 projenin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta sosyal gelişimi destekleyen 5 projenin protokolü imzalandı
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda, Yozgat'ta uygulanacak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadoludakiler Programı kapsamında 33 milyon lira bütçeli 5 projenin protokolü imzalandı.

        Yozgat Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanlığı, ORAN ve kurum temsilcileri katıldı.

        Törende konuşan Vali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıkların desteğiyle her geçen gün Yozgat'ı yeni bir hizmetle, yeni bir güzellikle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

        Bugün de ORAN Kalkınma Ajansı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle onaylanan 5 projeyi kente kazandırdıklarını ifade eden Özkan, "İmzalarını atacağımız 5 proje, hem ekonomik hem de sosyal alanda ilimize önemli katkılar sunacak. Bu vesileyle proje hazırlığında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, belediyelerimize, İl Özel İdaremize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve tabii ki proje sürecini titizlikle takip eden ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından belediyeler, kurumlar ve girişimciler tarafından hazırlanan ve kabul edilen projelerin sözleşmeleri imzalandı.

        Hayata geçirilecek projelerin sosyal kalkınmayı destekleyerek bölgedeki istihdam ve yaşam kalitesini artırması amaçlıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Sorgun'da yazarlar okurlarıyla buluştu
        Sorgun'da yazarlar okurlarıyla buluştu
        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Yozgat'ta geçen yıl 106 kişi sigarayı bıraktı
        Yozgat'ta geçen yıl 106 kişi sigarayı bıraktı
        Yozgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
        Doğankent Belde Belediye Başkanı Akdemir'den bilgilendirme toplantısı
        Doğankent Belde Belediye Başkanı Akdemir'den bilgilendirme toplantısı