Yozgat Valisi Özkan'dan sürücü ve vatandaşlara kar uyarısı
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için İl Özel İdaresi, kara yolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Trafiğe çıkacak sürücüleri önlem almaları konusunda uyaran Özkan, sürücülerden kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarını istedi.
Bu ekipmanların kış şartlarında meydana gelen olumsuzlukları en aza indireceğini aktaran Özkan, yola çıkacak vatandaşları emniyet kemeri kullanmaları noktasında da uyardı.
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