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        Yozgat Valisi Özkan'dan sürücü ve vatandaşlara kar uyarısı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:36
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        Yozgat Valisi Özkan'dan sürücü ve vatandaşlara kar uyarısı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması için İl Özel İdaresi, kara yolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Trafiğe çıkacak sürücüleri önlem almaları konusunda uyaran Özkan, sürücülerden kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanları yanlarında bulundurmalarını istedi.

        Bu ekipmanların kış şartlarında meydana gelen olumsuzlukları en aza indireceğini aktaran Özkan, yola çıkacak vatandaşları emniyet kemeri kullanmaları noktasında da uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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