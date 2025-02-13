Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta yolcu otobüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi

        Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta yolcu otobüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        ABONE OL

        Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

        Kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin seyahat süresince trafik kurallarına uyup uymadığı, telefon kullanımı, takograf kontrolü ve genel sürüş güvenliği gibi unsurlar sivil jandarma trafik ekipleri tarafından denetleniyor.

        Bu kapsamda belirli aralıklarla kentteki otobüslere farklı noktalardan yolcu gibi binen sivil ekipler, il sınırları içerisindeki seyahat boyunca sürücüleri ve yolcuları gözlemliyor.

        Ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını tespit ederek, seyahat sonunda kendilerini tanıtıp kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

        Sorgun-Çekerek devlet yolu üzerinden İstanbul-Kadışehri seferini yapan bir yolcu otobüsüne binen jandarma personeli, yolculuk boyunca sürücü ve yolcuları denetledi.

        Trafik kontrol noktasına gelindiğinde ekipler, kimliklerini açıklayarak otobüs şoförünün herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirtti.

        Ekipler, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!

        Benzer Haberler

        Yozgat Valisi Özkan'dan sürücü ve vatandaşlara kar uyarısı
        Yozgat Valisi Özkan'dan sürücü ve vatandaşlara kar uyarısı
        Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...
        Yozgat'ta hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hük...
        Yozgat'ta Liseler Arası Tiyatro Festivali başladı
        Yozgat'ta Liseler Arası Tiyatro Festivali başladı
        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ta bazı ilçeler ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi
        Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün 'kar' engeli
        Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün 'kar' engeli
        Sorgun'da güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı
        Sorgun'da güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı