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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:58
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda özel harekat destekli 8 ekip ve 48 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, M.A, C.Ü, M.K. ve S.T. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 251 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, C.Ü. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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