Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, C.Ü. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kapsamda özel harekat destekli 8 ekip ve 48 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, M.A, C.Ü, M.K. ve S.T. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.