Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Bozok Üniversitesinde 6. Türk Okçuluğu Yarışması yapıldı

        Yozgat Bozok Üniversitesinde "Tarih İçin Bir Ok At" temasıyla düzenlenen 6. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması, 18 ilden 420 sporcunun katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozok Üniversitesinde 6. Türk Okçuluğu Yarışması yapıldı
        ABONE OL

        Yozgat Bozok Üniversitesinde "Tarih İçin Bir Ok At" temasıyla düzenlenen 6. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması, 18 ilden 420 sporcunun katılımıyla yapıldı.

        Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, üniversitenin spor salonunda yapıldı.

        Organizasyona, 18 yaş altı ve üstü bireysel erkek ve kadın sporcuların yanı sıra üniversiteler, kulüpler ve minik kategorilerinde yarışan sporcular katıldı.

        Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, yarışların açılışında, yarışmanın okçuluk sporunun tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

        Okçuluğun Türk tarihi açısından bir değer taşıdığını aktaran Yaşar, "Bozok Üniversitesi olarak bu mirası yaşatmaya ve gençlerimize aktarmaya devam edeceğiz. 18 farklı ilden gelen 420 sporcuyu burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz da "Geleneksel Türk okçuluğu Yozgat’ta her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Geleneksel kıyafetlerle yapılan bu sporun yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından sporcular, Malazgirt Savaşı'na, İstanbul’un fethine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ithafen 10,71, 14,53 ve 19,23 metreden hedefe ok attı.

        Yarışma sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kadınlar kurdukları darbuka ritim grubu ile sosyalleşiyor
        Yozgat'ta kadınlar kurdukları darbuka ritim grubu ile sosyalleşiyor
        Yozgat'ta Yeşilay sürücüleri bilgilendirdi
        Yozgat'ta Yeşilay sürücüleri bilgilendirdi
        Yozgat kent merkezi ve 2 ilçede eğitime yarın ara verildi
        Yozgat kent merkezi ve 2 ilçede eğitime yarın ara verildi
        Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı
        Sorgun Belediyesi Heykel Atölyesi maliyet avantajı sağlıyor
        Sorgun Belediyesi Heykel Atölyesi maliyet avantajı sağlıyor
        Yozgat'ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü