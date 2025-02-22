Bozok Üniversitesinde 6. Türk Okçuluğu Yarışması yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesinde "Tarih İçin Bir Ok At" temasıyla düzenlenen 6. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması, 18 ilden 420 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, üniversitenin spor salonunda yapıldı.

Organizasyona, 18 yaş altı ve üstü bireysel erkek ve kadın sporcuların yanı sıra üniversiteler, kulüpler ve minik kategorilerinde yarışan sporcular katıldı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, yarışların açılışında, yarışmanın okçuluk sporunun tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Okçuluğun Türk tarihi açısından bir değer taşıdığını aktaran Yaşar, "Bozok Üniversitesi olarak bu mirası yaşatmaya ve gençlerimize aktarmaya devam edeceğiz. 18 farklı ilden gelen 420 sporcuyu burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz da "Geleneksel Türk okçuluğu Yozgat’ta her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Geleneksel kıyafetlerle yapılan bu sporun yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular, Malazgirt Savaşı'na, İstanbul’un fethine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ithafen 10,71, 14,53 ve 19,23 metreden hedefe ok attı.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.