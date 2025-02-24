Yozgat'ta okul ve servis güzergahlarında denetim yapıldı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde okul ve servis güzergahlarında denetim gerçekleştirildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde okul ve servis güzergahlarında denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde ilk ve ortaokul çevresi ile servis güzergahlarında güvenlik denetimi yaptı.
Denetimlerde, servis sürücüleri ve çevrede bulunan kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.
Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirtildi.
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