Yozgat'ta okul ve servis güzergahlarında denetim yapıldı

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde ilk ve ortaokul çevresi ile servis güzergahlarında güvenlik denetimi yaptı.

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