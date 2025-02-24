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        Yozgat'ta okul ve servis güzergahlarında denetim yapıldı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde okul ve servis güzergahlarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:37
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        Yozgat'ta okul ve servis güzergahlarında denetim yapıldı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde okul ve servis güzergahlarında denetim gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde ilk ve ortaokul çevresi ile servis güzergahlarında güvenlik denetimi yaptı.

        Denetimlerde, servis sürücüleri ve çevrede bulunan kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.

        Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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