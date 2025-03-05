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        Yozgat'ta fırın ve tatlı imalathaneleri denetlendi

        Yozgat'ta fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:34
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        Yozgat'ta fırın ve tatlı imalathaneleri denetlendi
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        Yozgat'ta fırın ve tatlı imalathanelerinde denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, fırın ve tatlı imalathanelerinin üretim ve satış alanlarını kontrol etti.

        Ekipler, denetimlerde işletmelerin hijyen koşullarını, üretim süreçlerini ve kullanılan malzemelerin uygunluğunu inceledi.

        Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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