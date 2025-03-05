Yozgat'ta fırın ve tatlı imalathaneleri denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, fırın ve tatlı imalathanelerinin üretim ve satış alanlarını kontrol etti.

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