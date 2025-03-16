Yozgat'ta jandarma gönüllere dokundu
Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında çocuklar, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personelinin eşliğinde komando andı okudu ve eğitimli köpeklerin gösterisini izledi.
Jandarma personeli, Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
İftarın ardından jandarma ekipleri ile çocuklar futbol maçı yaptı.
Taraflar maça, "Ailemiz İstikbalimiz" afişi ile çıkarak, ailenin önemine dikkati çekti.
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