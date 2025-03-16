Yozgat'ta jandarma gönüllere dokundu

İftarın ardından jandarma ekipleri ile çocuklar futbol maçı yaptı.

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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