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        Yozgat'ta jandarma gönüllere dokundu

        Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:57
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        Yozgat'ta jandarma gönüllere dokundu
        ABONE OL

        Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında çocuklar, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personelinin eşliğinde komando andı okudu ve eğitimli köpeklerin gösterisini izledi.

        Jandarma personeli, Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

        İftarın ardından jandarma ekipleri ile çocuklar futbol maçı yaptı.

        Taraflar maça, "Ailemiz İstikbalimiz" afişi ile çıkarak, ailenin önemine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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