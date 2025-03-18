Sorgun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Türk Telekom Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programla Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Musa Doğançay, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, çeşitli gösteriler ve türkü dinletisinin ardından sona erdi.
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