Sorgun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Musa Doğançay, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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