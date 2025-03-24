Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise tarihi eser niteliğinde 32 sikke ve 10 obje bulundu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

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