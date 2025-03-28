Yozgat'ta üreticilere ve öğrencilere bağcılık eğitimi verildi
Yozgat'ta bağcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerinin de katıldığı uygulamalı eğitim verildi.
Yozgat'ta bağcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerinin de katıldığı uygulamalı eğitim verildi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Şefaatli ilçesi Karanlıkdere mevkisinde yapıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Sema Çetin tarafından verilen eğitimde, üreticilere ve öğrencilere, bağcılıkta hastalık ve zararlılar ile mücadelenin yanı sıra bağ budama işlemi anlatıldı.
Eğitimde hem yer bağlarında hem de telli terbiye sistemi olan bağlarda uygulamalı budama işlemi gerçekleştirildi.
Üreticilere ayrıca bağcılıkla ilgili yetiştiricilik, çelikle çoğaltma teknikleri ve aşılama konularında da bilgilendirme yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.