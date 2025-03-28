Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta üreticilere ve öğrencilere bağcılık eğitimi verildi

        Yozgat'ta bağcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerinin de katıldığı uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta üreticilere ve öğrencilere bağcılık eğitimi verildi
        ABONE OL

        Yozgat'ta bağcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerinin de katıldığı uygulamalı eğitim verildi.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Şefaatli ilçesi Karanlıkdere mevkisinde yapıldı.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Sema Çetin tarafından verilen eğitimde, üreticilere ve öğrencilere, bağcılıkta hastalık ve zararlılar ile mücadelenin yanı sıra bağ budama işlemi anlatıldı.

        Eğitimde hem yer bağlarında hem de telli terbiye sistemi olan bağlarda uygulamalı budama işlemi gerçekleştirildi.

        Üreticilere ayrıca bağcılıkla ilgili yetiştiricilik, çelikle çoğaltma teknikleri ve aşılama konularında da bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
        Yozgat'ta bayram tedbirleri görüşüldü
        Yozgat'ta bayram tedbirleri görüşüldü
        Yozgat'ta jandarma, kırsaldaki çocukların bayram tıraşını yaptı
        Yozgat'ta jandarma, kırsaldaki çocukların bayram tıraşını yaptı
        Yozgat'ta velileri erken okuryazarlık eğitimi verildi
        Yozgat'ta velileri erken okuryazarlık eğitimi verildi
        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı