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        Yozgat'ta 26 bin 400 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:42
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        Yozgat'ta 26 bin 400 makaron ele geçirildi
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 26 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Sorgun ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi aldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 19 bin 800'ü dolu 26 bin 400 makaron, 2 kilogram nargile kömürü ve 1 makaron sarma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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