Yozgat'ta diş hekimi adayları için "beyaz önlük giyme töreni" yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında üniversiteye başlayan 57 hekim adayı için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenledi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, beyaz önlüğün sadece kıyafet olmadığını bilgiye, dürüstlüğe ve insan sağlığına adanmış bir simge olduğunu belirterek, "Bu önlük, temiz kalmanın, adil olmanın ve hastasının derdini kendi derdi gibi hissedebilmenin sembolüdür. Sevgili öğrenciler, bu beyaz önlüğü sadece taşımayın, ona layık olun." dedi.

Konuşmanın ardından Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, "Diş Hekimliği Tarihçesi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Öğrenciler, düzenlenen törende beyaz önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadı.