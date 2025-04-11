Yozgat'ta şehit polisler için mevlit okutuldu

İlçe Müftüsü İsa Yaykın da verdiği vaazda güvenlik güçlerine dua ederek, şehitleri rahmetle andı.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programda, şehitler için dua edildi.

YOZGATAA)- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

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