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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 377 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:05
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 377 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 377 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler B.K, E.İ. ve A.C.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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