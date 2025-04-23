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        Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:45
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        Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Okul müdürü Tahsin Akdeniz'in konuşma yaptığı törende, çeşitli dans ve folklor gösterileri sergilendi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, protokol ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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