Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, protokol ve veliler katıldı.

Okul müdürü Tahsin Akdeniz'in konuşma yaptığı törende, çeşitli dans ve folklor gösterileri sergilendi.

Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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