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        Sorgun'da Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurulu yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:25
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        Sorgun'da Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurulu yapıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kırsal kesimlere sunulan hizmetlerin artırılması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Genel kurulda, gündem maddeleri birlik meclisinin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

        Yapılan oylamada İl Genel Meclisi üyeleri Harun Meriç ve Ferhat Fidan ile Çakırhacılı köyü muhtarı Şahse Parlak ve Gökiniş köyü muhtarı İsmail Şahan birlik üyeliklerine seçildi.

        Kaymakam Aydın, yeni üyeleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.-

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