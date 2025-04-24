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        Yozgat'ta temizlik işçisinin bulduğu 17 bin lira sahibine teslim edildi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde temizlik işçisi Adem Beğer, poşette bulduğu 17 bin lirayı belediyeye teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:38
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        Yozgat'ta temizlik işçisinin bulduğu 17 bin lira sahibine teslim edildi
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde temizlik işçisi Adem Beğer, poşette bulduğu 17 bin lirayı belediyeye teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

        Yerköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Adem Beğer, Erzurum Mahallesi Kanal Caddesi’nde temizlik çalışması sırasında para dolu poşeti fark etti.

        Beğer, bulduğu parayı sahibine ulaştırılması için Yerköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tuğhan Haleplioğlu'na götürdü.

        Paralar daha sora tutanak ile zabıta ekiplerine teslim edildi.

        Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından paranın ilçe esnaflarından Mustafa Atpınar'a ait olduğu belirlendi.

        Belediye yetkilileri, gerekli prosedürleri tamamlayarak parayı sahibine teslim etti.

        Para dolu poşeti temizlik yaptığı sırada bulduğunu belirten Beğer, paranın sahibine ulaşmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Atpınar ise parayı bulan temizlik personeli Beğer ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

        Örnek davranışı dolayısıyla personeli Beğer’i tebrik eden Haleplioğlu da "Temizlik çalışanımızın bu duyarlı tutumu hem belediyemizi hem de vatandaşlarımızı memnun etti. Çalışanımız Adem Beğer’e şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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