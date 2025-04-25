Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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