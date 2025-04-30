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        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Yozgat'ta panelde konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Cemil Çicek, "Milli mücadele sadece bizim için değil, bugün dünyadaki birçok ülkenin bağımsızlığını kazanmasında da ilham kaynağı olmuştur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:05
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        Eski TBMM Başkanı Çiçek, Yozgat'ta panelde konuştu:
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        Eski TBMM Başkanı Cemil Çicek, "Milli mücadele sadece bizim için değil, bugün dünyadaki birçok ülkenin bağımsızlığını kazanmasında da ilham kaynağı olmuştur." dedi.

        Çiçek, Bozok Üniversitesi tarafından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yozgatlı Devlet Adamları" konulu panele katıldı.

        Burada konuşan Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

        Çiçek, Türkiye'nin son yüzyılda çok değiştiğini belirterek, önemli üç temel kazanım elde ettiğini söyledi.

        Bu kazanımların "Milli Mücadele, Cumhuriyet ve demokrasi" olduğunu anlatan Çiçek, "Milli Mücadele olmasaydı biz bugün bu salonda bu toplantıyı gerçekleştiremezdik. Halimizin ne olacağını, çevremizdeki devlet yoksunluğundan anlayabiliriz. Suriye, Irak ve diğer ülkelerde yaşananlar bize bunu açıkça gösteriyor. Milli Mücadele sadece bizim için değil, bugün dünyadaki birçok ülkenin bağımsızlığını kazanmasında da ilham kaynağı olmuştur." diye konuştu.

        Çiçek, ikinci önemli kazanımın ise Cumhuriyet olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "İmparatorluklar çağı sona ermişti ve biz, küllerinden Cumhuriyet'i inşa etmeyi başardık. Bu rejimi iyi anlamalı, geliştirmeli ve kurumsallaştırmalıyız. Üçüncü olarak da demokrasi gelir. Demokrasinin yerleşmediği hiçbir ülkede huzur ve barış yoktur. Orada insanların hangi şartlarda yaşadığını hepimiz görüyoruz. Bu üç temel değeri, siyasi görüşümüz, inancımız, mesleğimiz ne olursa olsun birlikte sahiplenmemiz ve kökleştirmemiz gerekiyor. Bize bu kazanımları sağlayanlara her fırsatta rahmet okumalıyız."

        Üniversitelerin önemine değinen Çiçek, üniversitelerin bir ülkenin gelişmesinde önemli rol üstlendiğine dikkati çekti.

        Gelişmiş tüm ülkelere bakıldığında devletin en önemli, en etkili ve en dönüştürücü kurumunun üniversiteler olarak görüldüğünü dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Üniversiteler toplumları değiştirir, dönüştürür. Bir yerde üniversite kurulduysa oranın talihi de değişir. Eğer bir üniversite kurulduktan sonra çevresiyle arasında fark yoksa, o kurum görevini yerine getiremiyor demektir. Üniversiteler, başkalarının ürettiği bilgiyi tekrar eden değil, bunlara ilaveten kendi çabası, gayreti ve üretimleriyle Türkiye'yi uluslararası camiada üst sıralara çıkaracak bilgi üreten en önemli merkezlerin başında gelir."

        Çiçek, öğretim üyelerinden tarihteki Yozgatlı önemli kişilerin araştırılması ve tanıtılmasını istedi.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katılımlarından dolayı Çiçek'e teşekkür etti.

        Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise sık sık bu tür panelleri düzenlediklerini belirterek, katkılarından dolayı Çiçek'e teşekkürlerini sundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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