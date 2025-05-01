Yozgat'ta bir kişi kaynanasını bıçakla öldürdü
Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü.
Yozgat'ta bir kişi, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kaynanasını bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Y.O. (31), Eski Pazar Mahallesi Kayseri Caddesi’nde bulunan kaynanası K.P'nin (60) evine gitti.
İkili arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.O. yanında bulunan bıçakla K.P'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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