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        Yozgat'ta 114 yaşındaki Makbule teyzeye doğum günü sürprizi

        Yozgat Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Makbule Ekinci'nin 114. yaş gününü evinde düzenledikleri sürpriz etkinlikle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:57
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        Yozgat'ta 114 yaşındaki Makbule teyzeye doğum günü sürprizi
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        Yozgat Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Makbule Ekinci'nin 114. yaş gününü evinde düzenledikleri sürpriz etkinlikle kutladı.

        Tuzkaya Mahallesi'nde yaşayan ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanan Ekinci için doğum günü programı düzenlendi.

        Etkinlikte doğum günü pastası kesilerek mumlara üflendi.

        Sağlık çalışanları ve ailenin katılımıyla gerçekleşen kutlamada duygusal anlar yaşandı.

        Ekinci, sağlığının iyi olduğunu ve düzenli bakımlarının yapıldığını belirterek, sürpriz kutlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan da etkinlik için evde sağlık hizmetleri ekiplerine teşekkür etti.

        Bugün Makbule teyzenin doğum günü olduğunu ifade eden Kozan, "Makbule teyzem 114 yaşına girdi. Kendisi Yozgat'ın en yaşlı kişisi. Biz de burada bulunmak ve doğum gününü kutlamak istedik. Onunla birlikte olmak bize güç verdi. Hastalarımızın evlerinde bulunmak, onların ihtiyaçları için görüşmek her zaman bizi mutlu ediyor. Şu an itibarıyla şeker, tansiyon, diz ve bileklerde bazı sorunları mevcut ama çok şükür hayati tehlikemiz yok. Herhangi bir sıkıntımız mevcut değil." diye konuştu.

        Teyzenin oğlu Mehmet Ekinci ise evde sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Yozgat Şehir Hastanesinden gelen sağlık çalışanlarımıza, hocalarımıza ve başhekimimize teşekkür ediyoruz. Annemle düzenli ilgileniyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz, hizmetlerden en iyi şekilde faydalanıyoruz. Bugün sağlık ekipleri, çocukları ve torunlarıyla 114. yaşını kutladık." dedi.

        Makbule Ekinci, etkinlikte çocukları ve torunlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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