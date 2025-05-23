Yozgat'ta 114 yaşındaki Makbule teyzeye doğum günü sürprizi

Yozgat Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Makbule Ekinci'nin 114. yaş gününü evinde düzenledikleri sürpriz etkinlikle kutladı.

Tuzkaya Mahallesi'nde yaşayan ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanan Ekinci için doğum günü programı düzenlendi.

Etkinlikte doğum günü pastası kesilerek mumlara üflendi.

Sağlık çalışanları ve ailenin katılımıyla gerçekleşen kutlamada duygusal anlar yaşandı.

Ekinci, sağlığının iyi olduğunu ve düzenli bakımlarının yapıldığını belirterek, sürpriz kutlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan da etkinlik için evde sağlık hizmetleri ekiplerine teşekkür etti.

Bugün Makbule teyzenin doğum günü olduğunu ifade eden Kozan, "Makbule teyzem 114 yaşına girdi. Kendisi Yozgat'ın en yaşlı kişisi. Biz de burada bulunmak ve doğum gününü kutlamak istedik. Onunla birlikte olmak bize güç verdi. Hastalarımızın evlerinde bulunmak, onların ihtiyaçları için görüşmek her zaman bizi mutlu ediyor. Şu an itibarıyla şeker, tansiyon, diz ve bileklerde bazı sorunları mevcut ama çok şükür hayati tehlikemiz yok. Herhangi bir sıkıntımız mevcut değil." diye konuştu.