Bahadınlı kadınlara genel sağlık taraması yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kadınlara yönelik genel sağlık taraması gerçekleştirildi.

Bahadın Belediyesi ile Bozok Üniversitesi işbirliğinde Kadın İstihdam Merkezi'nde düzenlenen sağlık taramasına yaklaşık 200 kadın katıldı.

Taramalar, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yapıldı.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, AA muhabirine, belediye olarak üniversite yönetiminden talepte bulunduklarını söyledi.

Eroğlu, "Yürüttüğümüz bu çalışma yalnızca bir sağlık taramasıyla sınırlı kalmayacak. Ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Eroğlu, tarama sonuçlarının 26. Bahadın Kültür Şenliği'nde tüm belde halkıyla paylaşılacağını belirterek, katkı sunan akademisyen ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.