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        Bahadınlı kadınlara genel sağlık taraması yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kadınlara yönelik genel sağlık taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:27
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        Bahadınlı kadınlara genel sağlık taraması yapıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kadınlara yönelik genel sağlık taraması gerçekleştirildi.

        Bahadın Belediyesi ile Bozok Üniversitesi işbirliğinde Kadın İstihdam Merkezi'nde düzenlenen sağlık taramasına yaklaşık 200 kadın katıldı.

        Taramalar, Bozok Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yapıldı.

        Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, AA muhabirine, belediye olarak üniversite yönetiminden talepte bulunduklarını söyledi.

        Eroğlu, "Yürüttüğümüz bu çalışma yalnızca bir sağlık taramasıyla sınırlı kalmayacak. Ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

        Eroğlu, tarama sonuçlarının 26. Bahadın Kültür Şenliği'nde tüm belde halkıyla paylaşılacağını belirterek, katkı sunan akademisyen ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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