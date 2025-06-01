Yozgat'ta kaçak alkol ve tütün ele geçirildi
Yozgat'ta 40 litre kaçak alkol ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta 40 litre kaçak alkol ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 60 kilogram kaçak tütün, 40 litre kaçak alkol ve 8 aroma kiti ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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