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        Yozgat'ta kaçak alkol ve tütün ele geçirildi

        Yozgat'ta 40 litre kaçak alkol ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:37
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        Yozgat'ta kaçak alkol ve tütün ele geçirildi
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        Yozgat'ta 40 litre kaçak alkol ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 60 kilogram kaçak tütün, 40 litre kaçak alkol ve 8 aroma kiti ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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