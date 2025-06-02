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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:56
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        GÜNCELLEME - Yozgat'ta cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan H.İ.K idaresindeki 06 EA 7369 plakalı midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Duran Lalek ile Hasan Özcan yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

        Kaza yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şunları söyledi:

        "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaralılarımız, Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent devlet hastanelerine sevk edildi. Durumu kritik olan yaralılarımızın da Yozgat Şehir Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Hemşehrilerimiz Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine bir cenazeye katılmak için gelmişler, dönerken maalesef böyle bir elim olayla karşılaşmışlar."

        Midibüste bulunan Gülsüm Özcan da cenaze defin işlemleri için Ankara'dan Sivas'a geldiklerini belirterek, "Şoför hızlı gidiyordu, freni tutmadı, devrildi. Sivas, Şarkışla Emlakkale köyünden geliyorduk, Ankara’ya gidiyorduk. Yolda hafif yağış vardı. Bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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