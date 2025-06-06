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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:59
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu.

        Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehitlerin yakınları ve gazilerle sohbet eden ekipler, bayramlarını kutladı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise misafirlerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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