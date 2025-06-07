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        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:39
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        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'a ve vatana hizmet söz konusu olduğunda herkesin bir araya geldiğini söyledi.

        Katılımcıların bayramlarını kutlayan Özkan, "Konu Yozgat olunca, konu Bozok Yaylası olunca, konu al bayrak ve bu vatana hizmet olunca bizlere destek olan, bizlerin yanında duran, gayretiyle koşan, fikrini fikriyatını bir kenara koyup bir olan, birlik olan bütün hemşehrilerime, bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anıyor, bugünlerde emeği olan bütün vatan evlatlarını selamlıyor, ilimizin, ülkemizin ve de tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

        Milletvekilleri Akgül, Şahan ve Sedef ile Belediye Başkanı Arslan da yaptıkları konuşmada, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Programın ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, bayramda hizmet veren kurumları ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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