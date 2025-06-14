Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Yozgat'ta Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Jandarma tarihinin okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Kahraman jandarma asayiş ve güvenliğin teminatıdır. Yetimin, garibin gözündeki cesaret, hudutlarda kartal, hudut ötesinde Türk milletinin cesareti ve merhametidir. Jandarma Teşkilatı'mızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

        Yalınkılıç, Jandarmanın her daim göreve hazır olduğunu belirterek, "Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşım ile her zaman milletimizin yanında yer almış ve almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından jandarma komando birliği gösteri sunarken, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Akdağmadeni'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı
        Akdağmadeni'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı
        Yozgat'ta çiplendirilen 2 bin 500 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı
        Yozgat'ta çiplendirilen 2 bin 500 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı
        Yozgat'ta 18 yılda 216 bin kınalı keklik üretildi
        Yozgat'ta 18 yılda 216 bin kınalı keklik üretildi
        İsrail'in Gazze'ye yardım götüren "Madleen" gemisine saldırısı Yozgat'ta pr...
        İsrail'in Gazze'ye yardım götüren "Madleen" gemisine saldırısı Yozgat'ta pr...
        Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti
        Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı