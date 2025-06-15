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        Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:08
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        Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        B.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yerköy-Ankara kara yolu Yamuklar köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.Ö, A.Ç. ve H.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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