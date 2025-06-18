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        Yozgat inşası süren İl Halk Kütüphanesi yıl sonunda tamamlanacak

        AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, yapımı süren Yozgat İl Halk Kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:46
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        Yozgat inşası süren İl Halk Kütüphanesi yıl sonunda tamamlanacak
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        AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, yapımı süren Yozgat İl Halk Kütüphanesi inşaatında incelemede bulundu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve beraberindekilerle şantiye alanını gezen Kandemir, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kandemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphane inşaatının yıl sonunda biteceğini söyledi.

        AK Parti iktidarı döneminde Yozgat'a önemli yatırımlar kazandırıldığını belirten Kandemir, "Yozgat İl Halk Kütüphanesi, 13 bin 755 metrekarelik kullanım alanına sahip dev bir projedir. 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edecek bu yapıda çocuk oyun alanları, toplantı salonları, mescit, teras gibi pek çok bölüm yer alacak. İnşallah Aralık 2025 sonunda hizmete açılacak." dedi.

        Kütüphanenin yaklaşık 70 bin ortaöğretim ve 20 bin üniversite öğrencisine hizmet sunacağını ifade eden Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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