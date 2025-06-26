Yozgat'ta gölete giren çocuk boğuldu

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Derbent köyündeki Derbent Göleti'ne dayısı A.Ç. (40) ile yüzmeye giden 12 yaşındaki M.A.G. bir süre sonra suda gözden kayboldu.

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