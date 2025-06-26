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        Yozgat'ta gölete giren çocuk boğuldu

        Yozgat'ta yüzmek için gölete giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:17
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        Yozgat'ta gölete giren çocuk boğuldu
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        Yozgat'ta yüzmek için gölete giren çocuk boğuldu.

        Merkeze bağlı Derbent köyündeki Derbent Göleti'ne dayısı A.Ç. (40) ile yüzmeye giden 12 yaşındaki M.A.G. bir süre sonra suda gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla göletten çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        M.A.G'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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