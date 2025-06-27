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        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü

        Yozgat'ta çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:27
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        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü
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        Yozgat'ta çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tuzkaya Mahallesi'nde Adalet Sarayı yakınlarında metruk binaların da bulunduğu boş alanda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman İşletmesine ait arazöz ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, yaklaşık 2,5 dönüm alanda ot yangını çıktığını ve ekiplerce söndürüldüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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