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        Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar

        SAİT ÇELİK- Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, bir taraftan cezalarını çekerken, bir taraftan da Yerköy Adliye Sarayı'nın tadilat ve bakımını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:22
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        Hüküm giydikleri adliye sarayının tadilat ve bakım işlerini yapıyorlar
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        SAİT ÇELİK- Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, bir taraftan cezalarını çekerken, bir taraftan da Yerköy Adliye Sarayı'nın tadilat ve bakımını yapıyor.

        Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, 10 yükümlü Yerköy Adalet Sarayı’ndaki boya, badana, tadilat ve bahçe düzenleme gibi işlerde görevlendirildi.

        Hüküm giydikleri adliye sarayını yaptıkları boya, badana ve çevre düzenlemesiyle güzelleştiren yükümlüler, ara tatil dönemlerinde de 15 okulun bakım ve onarımını yaptı.

        Yerköy Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin, AA muhabirine, adliyedeki fiziki ihtiyaçlar doğrultusunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden destek talep ettiklerini söyledi.

        Cezaları infaz edilen hükümlülerin topluma faydalı işlerde görev almasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çetin, adliyede taşınma, birim değişikliği, bakım ve onarım gibi işlemler için yükümlülerin görevlendirildiğini kaydetti.

        - Günde en az 4 saat çalışıyorlar

        Çetin, yükümlülerin cezalarını çekerken meslek edindiklerini ve aynı zamanda kamuda tasarrufa katkı sağladıklarını dile getirerek, "Yükümlülerimizi boya, sıva ve bahçe düzenleme gibi işlerde görevlendirdik. Burada her ne kadar yükümlülerin cezaları infaz olmuş olsa da topluma faydalı işlerde de çalıştırılması amaç edinilmiştir. Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz günde en az 4 saat çalışarak hem kamunun tasarruf etmesini sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor." dedi.

        Bu tür uygulamaların hem kamu yararı açısından hem de yükümlülerin yeniden topluma kazandırılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çetin, "Uygulama, iş disiplini kazandırıyor, toplumda cezasızlık algısını kırıyor ve yükümlülere faydalı bir sorumluluk bilinci kazandırıyor." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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