Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma, çiftçi ve biçerdöver operatörlerini bilgilendirdi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hububat hasadının başladığı köylerde çiftçiler ve biçerdöver operatörlerini olası kaza, yangın ve kene tutmasına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma, çiftçi ve biçerdöver operatörlerini bilgilendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hububat hasadının başladığı köylerde çiftçiler ve biçerdöver operatörlerini olası kaza, yangın ve kene tutmasına karşı bilgilendirdi.

        Çandır ilçesine bağlı Kozan ve Büyükkışla köylerinde vatandaşları bilgilendiren jandarma, kene tutmasında sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini, küçük bir kıvılcımın büyük hasara yol açabileceğini anlattı.

        Ekipler, Çekerek ilçesine bağıl Koyunculu köyü arazisinde hububat hasadının başlamasıyla biçerdöver operatörlerine de trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

        Biçerdöverlerin kara yolunda güvenli şekilde seyretmesini sağlamak amacıyla özellikle biçerdöver tablalarının sökülerek taşınmasını isteyen ekipler, iş kazalarına ve yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor

        Benzer Haberler

        Sorgun Kaymakamı Canbolat görevine başladı
        Sorgun Kaymakamı Canbolat görevine başladı
        Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor
        Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor
        Yozgat'ta 10 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 10 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı
        Yozgat'ta koroner BT anjiyografi yapılmaya başlandı